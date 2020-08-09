В результате беспорядков в Бейруте пострадали более 70 силовиков

09.08.2020, 7:08, Новости дня

Более 70 сотрудников правоохранительных органов пострадали в результате беспорядков в Бейруте, сообщило главное управление общей безопасности Ливана.

В управлении также подтвердили гибель одного из силовиков. Сообщается, что «мученически погиб старший сержант Тауфик аль-Дуайхи», передает РИА «Новости».

Канал «Аль-Джазира» передает, что «свыше 728 человек получили ранения в ходе протестов».

Напомним, протесты в Бейруте переросли в беспорядки, штурм и захват правительственых зданий.

СМИ сообщают, что армия вытеснила участников беспорядков из зданий министерств, на улицы «вернулось спокойствие».