 

Закон об упрощении работы ФЛП сфальсифицировали, изъяв норму о книге учета – нардеп

09.08.2020, 6:15, Новости дня

Во время подготовки текста закона о функционировании электронного кабинета и упрощении работы физлиц-предпринимателей на подпись председателю Верховной Рады и президенту Украины был сфальсифицирован текст закона и скомпилированы редакции изменений о ведении книги учета плательщиками единого налога. Об этом написала 7 августа в Facebook народный депутат от партии “Европейская солидарность” Нина Южанина.

По ее словам, предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения, боролись за сохранение книги.

“Поправкой 85 была предусмотрена отмена такой книги, это дало бы основание говорить о необходимости тотальной фискализации плательщиков единого налога, которая и книгу заменит, и обеспечит контроль за деятельностью со стороны контролирующего органа. По моему предложению поправка 85 была поставлена на утверждение и не поддержана залом. А это означает сохранение книги учета с возможностью ее ведения в электронном виде”, – отметила Южанина.

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Posted by Ніна Южаніна on Reede, 7. august 2020

Манипуляции с текстом, по словам депутата, произошли во время его подготовки на подпись. Позже Южанина сообщила, что обратилась к председателю парламента с заявлением о том, что подготовленный к подписанию текст закона не соответствует нормам, принятым в зале.

Дякую всім, хто вчора почув і зрозумів суть проблеми щодо підписаного закону №786.Але хочу запитати в людей: що…

Posted by Ніна Южаніна on Reede, 7. august 2020

5 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №786-IX “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц – предпринимателей”. Закон предусматривает упрощение ведения учета для физических лиц – предпринимателей, доступа к электронному кабинету налогоплательщика и расширение его функционала.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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