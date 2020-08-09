 

Нардеп Палица: Мы будем стараться победить на местах, а потом – я уверен – будут досрочные выборы в Раду

09.08.2020, 6:15, Новости дня

В Украине необходимо менять власть на всех уровнях, заявил на открытом форуме сторонников Киевской областной организации политической партии “За майбутнє” глава партии и народный депутат Игорь Палица, пишет “КП в Украине”.

“Сейчас мы будем стараться победить на местах, а потом – я уверен – будут досрочные выборы в Верховную Раду, потому что этот беспорядок надо прекращать”, – сказал политик.

Он убежден, что перемены нужны не только на местном уровне.

“Принять правильные законы, которые создадут рабочие места, увеличат поступления налогов не за счет их повышения, а в абсолютной сумме. Запустить украинские предприятия, вернуть назад наших работников”, – перечислил Палица. 

Глава Киевской областной организации партии Ярослав Москаленко добавил, что “За майбутнє” уже создала команду для этого.

“Политическая сила готова идти на выборы во всех общинах Киевской области. У нас сегодня уже все кандидаты: 84 в областной совет и 2192 во все местные советы. Люди уже определились и работают. Со следующей недели мы начнем представлять наших кандидатов на местах. Я сам поеду в тур по Киевской области. В нашей команде профессиональные, ответственные и эффективные люди. Люди, которые заслужили уважение к себе благодаря результатам работы”, – заявил он.

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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