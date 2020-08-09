Лукашенко заявил, что собрать урожай – важнее выборов

09.08.2020, 2:50, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что собрать урожай – важнее голосования на выборах президента. Об этом он сказал 8 августа в ходе рабочего визита в Минский район, информирует сайт главы государства.

С таким призывом президент обратился к губернатору Минской области Александру Турчину.

“Какова у тебя ситуация политическая? Выборы же идут. Но не отвлекайся, на выборы людей не дергай. Есть возможность – пусть подойдут досрочно проголосуют. Но потерять такой урожай ради какой-то политики – это будет идиотизм полный”, – отметил Лукашенко.

Он считает, что “аграрии сейчас работают днями в поле и мало внимания обращают на избирательную кампанию”.

“Это у нас в Минске некоторые пивко посасывают на скамейке, потом возбудились, побегали, опять сели, выпили. Это, конечно, не для крестьян”, – объяснил президент Беларуси.

Досрочное голосование на выборах президента Беларуси началось 4 августа и продлится до сегодняшнего вечера. Основное голосование состоится 9 августа.

По данным ЦИК Беларуси, явка избирателей за четыре дня досрочного голосования на выборах президента составила 32,24%.

Главных конкурентов действующего главы государства Александра Лукашенко – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию в выборах не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали в июне по обвинению в финансовых махинациях, Цепкало покинул страну и сейчас находится в Украине. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой арестованного блогера Сергея Тихановского.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень.