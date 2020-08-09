Трамп обругал крупнейшего донора предвыборной кампании и потребовал больше денег

09.08.2020, 2:30, Новости дня

Влиятельные члены Республиканской партии США обеспокоены в связи с тем, что глава американского государства Дональд Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании Шелдона Адельсона, сообщают СМИ.

Источники Politico сообщают, что конфликт произошел во время телефонного разговора. 87-летний Адельсон позвонил президенту США, чтобы поговорить о поддержке экономики в условиях коронавируса, передает РИА «Новости».

Однако Трамп обрушился с упреками на Адельсона, который, по мнению президента, тратит недостаточно средств на переизбрание Трампа. Источники заявили, что Адельсон не стал ругаться с собеседником.

Politico пишет, что он может пожертвовать республиканцам свыше 100 млн долларов.