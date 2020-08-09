 

Лукашенко рассказал, что Янукович души не чаял в Коле

09.08.2020, 1:40, Новости дня

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович “души не чаял” в Николае Лукашенко, младшем сыне президента Беларуси Александра Лукашенко.  Об этом Лукашенко рассказал в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа на YouTube-канале “В гостях у Гордона”.

“[С президентом РФ Владимиром Путиным у Коли] очень хорошие отношения. Коля вырос на глазах у него фактически. Я всегда с Колей приезжал. Он очень тепло относится к нему. Но самые теплые отношения у него были с Януковичем. У Януковича с ним… Он души не чаял в Коле”, – сказал он. 

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Николай – третий сын Лукашенко. 31 августа ему исполнится 16 лет. Примерно с четырех лет он регулярно сопровождает отца в ходе официальных мероприятий и зарубежных визитов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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