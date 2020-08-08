В Минске начали задерживать оппозиционеров

08.08.2020, 20:30, Новости дня

В центре Минска, на проспекте Независимости начали задерживать участников акции оппозиции.

Одного из активистов задержали сотрудники правоохранительных сил, они посадили молодого человека в автозак и увезли, передает РИА «Новости».

Акция оппозиции продолжилась. На проспекте сигналят автомобили, выставляют из окон флаги и руки со сжатыми кулаками.

Ранее в субботу была задержана руководитель штаба кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Мария Мороз.

Напомним, выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.