В Минске начали задерживать оппозиционеров
08.08.2020, 20:30, Новости дня
В центре Минска, на проспекте Независимости начали задерживать участников акции оппозиции.
Одного из активистов задержали сотрудники правоохранительных сил, они посадили молодого человека в автозак и увезли, передает РИА «Новости».
Акция оппозиции продолжилась. На проспекте сигналят автомобили, выставляют из окон флаги и руки со сжатыми кулаками.
Ранее в субботу была задержана руководитель штаба кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Мария Мороз.
Напомним, выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.
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