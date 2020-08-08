 

Ливанский премьер объяснил причину взрыва в порту Бейрута

08.08.2020, 20:16, Новости дня

Премьер Ливана Хассан Диаб в ходе обращения к гражданам страны заявил, что взрыв в морском порту Бейрута случился из-за коррупции в стране.

«Взрыв, который сотряс порт, произошел из-за коррупции», – сообщил Диаба в эфире канала AL-Mayadeen, передает РИА «Новости».

 

 

Диаб также заявил, что выход из кризиса возможен только при проведении досрочных выборов в парламент. Премьер отметил, что предложил в ходе следующего заседания совета министров проект проведения таких выборов.

Между тем число пострадавших в ходе столкновений между протестующими и правоохранителями в Бейруте достигло 172 человек, сообщил ливанский Красный Крест.

«55 раненых были доставлены в ближайшие больницы. 117 пострадавшим оказывается помощь на месте», – отметили в организации.

Протестующие в Бейруте заняли здание министерства иностранных дел Ливана, часть протестующих устроила символическую «казнь» политических лидеров страны. Позднее начался штурм двух других министерств.

Антиправительственный митинг в Бейруте начался в субботу в 16.00, демонстранты столкнулись у здания парламента в центре города с полицейскими. Сообщается, что в ходе беспорядков погиб один правоохранитель.

В начале августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города. Погибли 158 человек, пострадали около 6 тыс.



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