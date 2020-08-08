 

Шмыгаль: Стратегия деоккупации Крыма является сейчас государственной тайной

08.08.2020, 17:50, Новости дня

Стратегия деоккупации Крыма существует, но сейчас она засекречена. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в интервью “Радіо Свобода”.

Конкретные вещи в этой стратегии озвучивать сегодня нельзя, поскольку они несут “определенный элемент государственной тайны”, подчеркнул премьер.

“Крым – это украинская земля. Она должна вернуться. Есть государственная стратегия, понимание, что именно шаг за шагом мы должны делать, тоже есть. И как действовать с помощью в том числе наших международных партнеров, мы также понимаем и знаем”, – заявил Шмыгаль.

По его словам, очень хочется, чтобы процесс прошел быстро, но объективно процедуры могут быть длительными.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в июле 2020 года заявила, что украинские власти подготовили стратегию деоккупации Крыма, но на данный момент документ является непубличным.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / В Совфеде призвали МИД ответить на запрет RT в Латвии и Литве

31.07 / Актрису Екатерину Жемчужную госпитализировали в Москве

24.07 / Трамп объявил себя помощником Вселенского патриархата

24.07 / Африканское командование США: «группа Вагнера» активно участвует в конфликте в Ливии

05.07 / Деревья завалили палаточный лагерь с людьми под Красноярском

17.07 / Зеленский сделал заявление в годовщину катастрофы рейса MH17. Его раскритиковали за то, что он не упомянул Россию

27.06 / С места разлива топлива под Норильском вывезено почти 150 тыс. тонн загрязненного грунта

30.06 / Давшая показания на Серебренникова экс-главбух признана виновной в хищениях

29.06 / Американская компания собралась продавать препарат от коронавируса по 390 долларов за пузырек

07.08 / Певице Глюкозе запретили въезд на Украину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска