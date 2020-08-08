 

Путин выразил соболезнования Индии в связи с авиакатастрофой

08.08.2020, 12:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования индийскому коллеге Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди в связи авиакатастрофой в аэропорту города Кожикоде, информирует пресс-служба Кремля.

В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, Владимир Путин выражает «глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолёта в аэропорту города Кожикоде».

Российский лидер попросил передать слова сочувствия родным погибших и пожелания выздоровления пострадавшим.

Напомним, летевший из Дубая самолет при приземлении вышел за пределы полосы в индийском городе Кожикоде и развалился на две части. Сообщалось, что травмы получили, по меньшей мере, 123 человека.



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