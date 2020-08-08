 

Талибы назвали возможные сроки вывода войск США из Афганистана

08.08.2020, 11:08, Новости дня

Вывод американских войск из Афганистана может быть завершен до выборов президента США в ноябре, сообщил официальный представитель политического офиса движения «Талибан» (запрещено в России) Сухейль Шахин.

Шахин заявил, что вывод войск США до ноября возможен, это будет хороший шаг, так как «у афганского вопроса нет военного решения», передает РИА «Новости».

«Мы будем приветствовать их участие в восстановлении Афганистана, реабилитации страны. Мы приветствуем их роль в гражданских вопросах. Но они должны завершить свою военную задачу как можно раньше. Если они выведут войска раньше выборов, мы оценим и поприветствуем это», – добавил он.

Представитель запрещенного в РФ движения также заявил, что талибы не планируют в ближайшие месяцы начать новое вооруженное наступление на города в Афганистане, давая возможность воинскому контингенту США покинуть страну.

Ранее Шахин рассказал, откуда СМИ получили информацию о якобы имевшем место «сговоре» талибов с Россией.

Напомним, американское издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане».

В Пентагоне заявляли, что у них нет доказательств информации о «сговоре».



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