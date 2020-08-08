Новый внедорожник Range Rover 2022 года тестируют на Нюрбургринге

08.08.2020, 9:50, Новости дня

Британская компания Land Rover приступила к тестовым испытаниям обновленного вседорожника Range Rover.

Дорожные заезды осуществляются на знаменитой трассе Нюрбургринга. Эксперты констатировали, что обновленное поколение Range Rover отличается расширенными колесными арками, а также увеличенным спойлером и модернизированной выхлопной системой. Также указано, что главными конкурентами в своем сегменте станут Mercedes-Maybach GLS и BMW X7.

Покупатели смогут приобрести автомобиль с бензиновыми, дизельными и гибридными установками. Официальный дебют британского вседорожника Range Rover состоится уже в следующем году, когда и рассекретят все достоинства автомобиля.