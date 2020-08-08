Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал новый прогноз

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08.08.2020, 8:30, Новости дня

Профессор Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, предсказавший победу пяти президентов, дал новый прогноз на выборы главы США в ноябре.

Для определения победителя Лихтман пользуется собственной системой «13 ключей». В ней оцениваются такие факторы, как экономика, занимаемая претендентом должность, а также социальные волнения и скандалы, передает РЕН ТВ со ссылкой на CNN.

Кроме того, значение имеет и личная харизма кандидатов.

«Секрет заключается в том, чтобы следить за общей картиной. И не обращать внимания на опросы, аналитику, ежедневные взлеты и падения рейтинга», – отметил он.

Профессор считает, что на выборах президента в 2020 году действующий глава государства Дональд Трамп потеряет Белый дом. Историк предрек победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену.

Ранее Трамп заявил, что Москва не хочет его переизбрания на пост президента США. По его словам, Китай и Иран тоже не желают его победы на выборах.

Напомним, глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина считает, что РФ якобы пытается «очернить» бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и «продвигать кандидатуру президента Трампа» перед выборами главы американского государства.

При этом, как сообщил Эванина, Китай и Иран хотят помешать Трампу победить на выборах.



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