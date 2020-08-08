“Выполнение профессиональных обязанностей – не преступление”. В НСЖУ осудили задержание журналистов в Минске

08.08.2020, 7:12, Новости дня

Национальный союз журналистов Украины осуждает задержание троих журналистов “Настоящего времени” в Минске. Об этом на своей странице в Facebook написал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

“Выполнение профессиональных обязанностей – это не преступление, а норма. НСЖУ призывает белорусские власти уважать права журналистов и СМИ. Ожидаем оперативной информации о судьбе наших коллег и надеемся, что их свободу не будут ограничивать”, – отметил Томиленко.

Он подчеркнул, что НСЖУ выражает солидарность с коллегами из Белорусской ассоциации журналистов.

Національна спілка журналістів України стурбована інформацією про затримання наших колег, журналістів каналу «Настоящее… Posted by Sergiy Tomilenko on Reede, 7. august 2020

7 августа в отеле “Минск” в столице Беларуси задержали штатных корреспондентов телеканала “Настоящее время” (проект “Радио Свобода”) Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка.

Телеканал отметил, что журналисты уже несколько недель находятся в Беларуси и освещают ход президентской кампании.

Досрочное голосование на выборах президента Беларуси началось 4 августа. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.