Свадьба на Буковине: коронавирус выявили у 20% гостей банкета

08.08.2020, 6:31, Новости дня

В Кицманском районе на Буковине провели три свадьбы, около 20% всех гостей заболели COVID-19. Об этом сообщил на брифинге 7 августа глава Черновицкой облгосадминистрации (ОГА) Сергей Осачук.

Он уточнил, что на одной из свадеб было до 500 человек.

“Многолюдные свадьбы в буковинском стиле и с таким размахом – 300, 400, 500 гостей на одной свадьбе. И три таких свадьбы загнали весь Кицманский район в “красную” зону. Подтверждено, что 20% всех гостей имеют подтвержденный диагноз COVID-19″, – сказал Осачук.

Он уточнил, что гораздо больше людей пребывают в статусе контактируемых с больными лиц.

“Теперь, пожалуйста, наливайте в ваши кастрюли борщ, несите лекарства и идите к этим больным”, – добавил глава ОГА.

Осачук 5 августа сообщал, что на Буковине выздоровело от коронавируса 5026 человек. Общее количество заболевших, по его словам, составляло 6383 человека.

Кабинет Министров Украины издал постановление от 22 июля, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.