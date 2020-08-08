 

Трамп заявил о нежелании РФ видеть его президентом США

08.08.2020, 3:30, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что Москва не хочет его переизбрания на пост президента США.

«Последний человек, которого РФ хочет видеть на посту, это Дональд Трамп», – приводит его слова РИА «Новости».

По мнению Трампа, никто другой «не был так суров с Россией». Кроме того, он заявил, что Москве не нравятся укрепление вооруженных сил США, повышение расходов на оборону НАТО, санкции против российских экспортных газопроводов.

Трамп сказал, что Китай и Иран тоже не желают его победы на выборах.

При этом Трамп считает, что при его переизбрании США «очень быстро заключат сделки» с Ираном и КНДР, передает ТАСС.

Трамп полагает, что в случае его поражения на выборах 2016 года США могли бы «вести войну с КНДР, хотя она, наверное, уже бы закончилась».

«Говорили: «Трамп нас приведет к войне». Но нет, наоборот. У нас установились отношения с Северной Кореей», – сказал он.

По его мнению, Иран «умирает от желания заключить сделку, но они хотят посмотреть, что будет, потому что они скорее заключат ее с Байденом».

Напомним, глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина утверждает, что РФ якобы пытается «очернить» бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и «продвигать кандидатуру президента Трампа» перед выборами главы американского государства. При этом, как сообщил Эванина, Китай и Иран хотят помешать Трампу победить на выборах.



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