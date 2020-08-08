 

В Беларуси задержали члена штаба главной оппонентки Лукашенко

08.08.2020, 2:05, Новости дня

В столице Беларуси Минске задержали доверенное лицо оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Андрея Смоленчука и его супругу Жанну Мякиш. Об этом 8 августа сообщает TUT.BY.

9 августа Смоленчук должен был работать на одном из избирательных участков наблюдателем в день основного голосования на президентских выборах в Беларуси.

Пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина сообщила изданию, что супругов задержали недалеко от выхода из офиса. По ее словам, задержанные находятся в РУВД Заводского района Минска.

Причина задержания не называется. 

6 августа в штабе Тихановской заявили о задержании Мороз. Люди, которые представились сотрудниками министерства внутренних дел Беларуси, задержали ее на выходе из литовского посольства после подачи документов на визу. В тот же день ее отпустили.

Досрочное голосование на выборах президента Беларуси началось 4 августа. Оно проходило до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

Главных конкурентов Лукашенко на выборах – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали в июне по обвинению в финансовых махинациях, Цепкало покинул страну и сейчас находится в Украине. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.

В поддержку объединенного штаба в Беларуси регулярно проходят масштабные митинги. Один из них, который прошел 31 июля, стал самым массовым политическим событием в стране за последние 10 лет – его посетили более 63 тыс. человек.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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