 

Варшава не пошла путём Минска и Москвы и в последний момент отменила военный парад

07.08.2020, 21:42, Новости дня

Ещё в середине июля польские власти надеялись на то, что в августе санитарная ситуация в стране позволит провести военный парад в День войска Польского и круглой годовщины Варшавской битвы, однако планы пришлось изменить, пишет Fakt. Министр национальной обороны страны с сожалением заявил, что проведение парада на настоящий момент чревато ростом распространения коронавируса, но пообещал, что он состоится в другой день.


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Запланированный на 15 августа военный парад по случаю 100-летней годовщины Варшавской битвы был отменён по причине роста заболеваний короновирусом. Парад состоится в другое время, заявило Министерство национальной обороны Польши.  

По словам ведомства, решение было принято в ходе встречи министра национальной обороны Польши Мариуша Блащяка с президентом страны Анджеем Дудой, представителями санитарных служб, Министерства здравоохранения, а также МВД.

«Санитарные службы не рекомендовали организовывать это мероприятие. Парады каждый год собирают около 200 тысяч человек. Настолько большие скопления людей могут увеличить риск заражения короновирусом», — подчеркнуло министерство.

Остальные подготавливаемые Министерством национальной обороны торжества, связанные с празднованиями 100-летней годовщины Варшавской битвы и праздником Войска Польского, пройдут согласно плану. Парад будет проведён тогда, когда возможно будет обеспечить полную безопасность всех участников, объяснило ведомство.

В этом году празднование Дня Войска Польского совпало со 100-летней годовщиной Варшавской битвы. В середине июля глава Министерства национальной обороны выразил надежду на то, что эпидемиологическая ситуация будет стабильной и получится провести парад в Варшаве. Несколько дней назад Блащяк заявил, что во время парада будут доступны защитные маски для зрителей, а также дезинфицирующие средства, и отдельно высказался о необходимости соблюдения дистанции.

В последнее время многие СМИ обращали внимание на то, что из-за коронавируса большинство государств отменили парады, кроме РФ и Белоруссии, подчёркивает портал. Кроме парада, совмещённого с военным пикником, во время которого должен был быть представлен прототип первого польского бронетранспортёра, планировалось проведение службы с участием представителей Епископата Польши.

15 августа состоится 100-летняя годовщина победы в войне с советской Россией в 1920 году. День был объявлен праздником Войска Польского в 1923 году до 1947 года. Позднее День Войска Польского праздновался 12 октября в годовщину битвы под Ленино, чтобы увековечить участие в этой баталии дивизии имени Тадеуша Костюшко. С 1992 года праздник Войска Польского снова празднуют в середине августа, резюмирует Fakt.



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