Дональд Трамп подписал указ о скором запрете TikTok в США – если китайцы не продадут его

07.08.2020, 21:42, Новости дня

Президент США Дональд Трамп подписал указы о запрете на работу в США китайских приложений TikTok и WeChat через 45 дней, если китайские владельцы платформ откажутся продать их, пишет CNN. При этом в документах ничего не сказано о необходимости перечисления части средств от возможной сделки в американский Минфин, как предлагал глава Белого дома несколько дней назад, отмечает сайт телеканала.



Reuters

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указы, согласно которым через 45 дней работа приложений TikTok и WeChat будет запрещена в США, если их китайские владельцы не продадут их, пишет CNN. При этом в указах ничего не сказано о необходимости перечисления некой суммы от продажи в Министерство финансов США, на чём президент настаивал в последние несколько дней, отмечает издание.

В указе, касающемся TikTok, по истечении 45-дневного срока вводится запрет на «любую сделку любого лица или в отношении любого имущества, подпадающего под юрисдикцию Соединённых Штатов, с компанией ByteDance Ltd», владеющей приложением.

Как напоминает сайт телеканала, напряжённое «перетягивание каната» между Tik Tok и президентом США началось в прошлую пятницу с угрозы Трампа запретить работу приложения в США. В воскресенье компания Microsoft объявила о начале переговоров по вопросу приобретения TikTok после разговора генерального директора компании Сатьи Наделлы с президентом. В понедельник Трамп объявил, что TikTok должен найти американского покупателя до 15 сентября, иначе работа приложения в США будет запрещена. Глава Белого дома также сделал «необычное заявление» о том, что «существенная сумма» от сделки должна быть передана в американское казначейство.

В указе, посвящённом TikTok, утверждается, что приложение «автоматически получает от пользователей огромные массивы информации», к примеру, данные о местоположении или историю просмотра браузера и поиска, что «угрожает предоставить китайской Коммунистической партии доступ к частной информации американцев, потенциально позволяя Китаю отслеживать местонахождение государственных служащих и подрядчиков, создавать досье личной информации для шантажа и проводить корпоративный шпионаж».

Вскоре после того, как был издан указ о TikTok, Трамп выпустил аналогичный документ для WeChat — приложения для группового общения, принадлежащего китайской компании Tencent. Поскольку WeChat позволяет пользователям переводить друг другу средства, указ запрещает проведение любых финансовых операций с Tencent или любой её дочерней компанией.

Как отмечает CNN, угроза, исходящая от приложений для национальной безопасности США, уже долгое время беспокоит американских политиков. В подписанном Трампом указе также утверждается, что TikTok цензурирует и скрывает контент в угоду Коммунистической партии Китая.

Неопределённое будущее приложения вызвало панику среди американских фанатов TikTok, отмечает CNN. Пока одни постили видео и вели прямые эфиры, чтобы воздать должное платформе, которой, по их опасениям, пришёл конец, другие начали разрабатывать стратегии обхода запрета.

Представители TikTok, в свою очередь, заявили, что остаются преданными своей обширной базе американских пользователей. «TikTok любим 100 миллионами американцев, ведь это дом для развлечений, самовыражения и связи», — заявил представитель компании Джош Гартнер, заверив, что приложение «будет здесь ещё много лет».

Как напоминает сайт телеканала, угрозы президента закрыть платформу, помимо прочего, начались через месяц после того, как организованный преимущественно в TikTok флешмоб стал причиной пустых трибун на предвыборном митинге Трампа в Талсе, штат Оклахома. В дни, предшествовавшие митингу, назначенному на 20 июня, на платформе велись скоординированные усилия, поощряющие людей регистрироваться на бесплатное мероприятие онлайн и не приходить.