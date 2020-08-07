 

В результате авиакатастрофы в Индии погибло 16 человек

07.08.2020, 21:31, Новости дня

Как минимум 16 человек погибли при крушении самолета авиакомпании Air India Express в городе Карипур (штат Керала), сообщает агентство ANI со ссылкой на министра здравоохранения региона.

Кроме того, пострадало более 120 человек, находившихся на борту самолета; 15 из них находятся в критическом состоянии.

#UPDATE Death toll in the Air India Express flight crash landing incident at Kozhikode rises to 16: Directorate General of Civil Aviation (DGCA) https://t.co/L6rHLnswJj

— ANI (@ANI) August 7, 2020

Как сообщает CNN со ссылкой на индийское управление гражданской авиации, самолет садился под проливным дождем и пролетел мимо взлетно-посадочной полосы (сначала сообщалось, что он выкатился за пределы ВПП), упал в долину и разломился на две части. По данным управления, лайнер заходил на посадку на полной скорости.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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