 

По примеру Фургала Дегтярев не согласился с необоснованной оплатой бизнес-класса хабаровским чиновникам

07.08.2020, 21:30, Новости дня

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил хабаровчанам самим решить, надо ли оплачивать краевым чиновникам билеты бизнес-класса во время их командировок.

ВРИО губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил хабаровчанам оценить, стоит ли компенсировать краевым чиновникам билеты бизнес-класс во время их командировок, если эти поездки превели к росту доходов региона. 

Ранее на краевом портале правовой информации был размещен проект постановления от управления по организации работы с документами хабаровской администрации, в котором авторы документа предлагали разрешить, чиновникам возмещать затраты на билеты бизнес-класса в самолетах, в каютах класса люкс на речном и морском транспорте, а также в вагонах СВ и бизнес-класса.

В окружении самого врио губернатора подчеркивают, что Дегтярев не пересматривал решение своего предшественника на посту губернатора Сергея Фургала в части запрета оплачивать полеты бизнес-классом чиновников правительства Хабаровского края из бюджета. Еще весной 2019 года Фургал  ввел запрет на приобретение авиабилетов бизнес-класса для членов краевого правительства за исключением трех первых заместителей председателя правительства.

В то же время Дегтярев напрямую через свою страницу в Instagram обратился к хабаровчанам оценить, «сколько миллиардов рублей должен привлечь министр или заместитель председателя правительства Хабаровского края [в наш краевой бюджет], чтобы мы  компенсировали ему перелет бизнес-классом?»

В комментариях под записью преобладают посты с критикой возможности приобретение авиабилетов бизнес-класса для членов краевого правительства: «А зачем им вообще летать бизнес-классом, пусть летают как обычные люди!», «все вопросы можно решать по ВКС, а летать эконом-классом».

Напомним, 20 июля президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять Дегтяреву, который до этого момента был депутатом Госдумы от ЛДПР.

Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.



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