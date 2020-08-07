В Азербайджане загорелся газопровод

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07.08.2020, 21:08, Новости дня

На западе Азербайджана, в Гаджигабульском районе, загорелся газопровод, сообщили в МЧС республики.

На место происшествия выехали пожарные департамента Государственной противопожарной службы министерства, передает РИА «Новости».

«О происшествии были уведомлены соответствующие органы. Дополнительная информация будет предоставлена», – сообщили в ведомстве.

В феврале 2020 года в Горнозаводском районе Пермского края произошел прорыв магистрального газопровода, возник пожар. В результате ЧП никто не пострадал.



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