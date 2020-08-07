 

Франция и Германия вышли из переговоров по реформированию ВОЗ

07.08.2020, 20:48, Новости дня

Франция и Германия приняли решение выйти из переговоров по реформированию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за попыток США возглавить обсуждения, несмотря на решение Штатов выйти из организации, передает Reuters со ссылкой на источники.

Reuters пишет, что переговоры о реформировании организации начались около четырех месяцев назад. В ходе переговоров министры здравоохранения стран «Большой семерки» провели около 20 телеконференций, а дипломаты – несколько встреч, передает РИА «Новости».

«Никто не хочет быть вовлечен в процесс реформирования и получить план для этого от страны, которая сама только вышла из ВОЗ», – информирует СМИ со ссылкой на слова высокопоставленного европейского чиновника.

Однако пока Франция и Германия не признали официально выход из переговоров. Глава минздрава Франции заявил, что «США не должны возглавлять процесс реформирования» из-за их выхода из ВОЗ.

Отмечается, что сейчас пока нет данных, пройдет ли саммит G7 как запланировано. Президент США Дональд Трамп надеется, что лидеры поддержат план по реформированию ВОЗ.

В середине апреля в США заявили, что главы стран – участниц G7 призвали реформировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, президент США Дональд Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум. Он обещал полностью прекратить финансирование организации, если та не докажет независимость от Китая и не проведет ряд реформ.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что пандемия коронавируса продемонстрировала необходимость реформирования и повышения эффективности ВОЗ.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / В РФ провели более 20 млн тестов на коронавирус

01.07 / Путин проголосовал по поправкам в Конституцию

06.07 / Фотографы не поверили модели, заявившей об изнасиловании

27.07 / В мире: Польша вступила в борьбу «оправданием гомосексуальной идеологии»

15.07 / Трамп отменил экономические привилегии для Гонконга

22.07 / “Сотрудничает со следствием”. Полиция рассказала о задержании в Харькове возможного сообщника луцкого террориста

16.07 / На судью Краснодарского края возбудили дело за взятку в 1 млн рублей

02.07 / Участки закрылись, но борьба с дезинформацией продолжается

21.07 / Мадонну уличили во вранье о штрафе в России

12.07 / Вирусолог из Гонконга заявила, что Китай и ВОЗ скрывали информацию о коронавирусе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска