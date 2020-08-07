Франция и Германия вышли из переговоров по реформированию ВОЗ

07.08.2020, 20:48, Новости дня

Франция и Германия приняли решение выйти из переговоров по реформированию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за попыток США возглавить обсуждения, несмотря на решение Штатов выйти из организации, передает Reuters со ссылкой на источники.

Reuters пишет, что переговоры о реформировании организации начались около четырех месяцев назад. В ходе переговоров министры здравоохранения стран «Большой семерки» провели около 20 телеконференций, а дипломаты – несколько встреч, передает РИА «Новости».

«Никто не хочет быть вовлечен в процесс реформирования и получить план для этого от страны, которая сама только вышла из ВОЗ», – информирует СМИ со ссылкой на слова высокопоставленного европейского чиновника.

Однако пока Франция и Германия не признали официально выход из переговоров. Глава минздрава Франции заявил, что «США не должны возглавлять процесс реформирования» из-за их выхода из ВОЗ.

Отмечается, что сейчас пока нет данных, пройдет ли саммит G7 как запланировано. Президент США Дональд Трамп надеется, что лидеры поддержат план по реформированию ВОЗ.

В середине апреля в США заявили, что главы стран – участниц G7 призвали реформировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, президент США Дональд Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум. Он обещал полностью прекратить финансирование организации, если та не докажет независимость от Китая и не проведет ряд реформ.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что пандемия коронавируса продемонстрировала необходимость реформирования и повышения эффективности ВОЗ.