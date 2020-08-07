Канада приготовилась ответить на пошлины США по алюминию

07.08.2020, 20:48, Новости дня

Канада намерена ввести пошлины на некоторые американские товары после введения пошлин США на канадский аллюминий, сообщила заместитель премьер-министра страны Христя Фриланд.

Оттава считает неприемлемыми введение пошлин США в условиях пандемии и после ратификации Канадой, Мексикой и США торгового соглашения (USMCA), сообщила Фриланд, передает ТАСС.

«Они [тарифы] должны быть сняты. Канадский алюминий не представляет угрозу национальной безопасности для США, это абсурд», – отметила чиновница.

Премьер Канады Джастин Трюдо поручил правительству и канадскому бизнесу создать список американских товаров, который будет облагаться пошлинами, сказала вице-премьер. Список планируется создать за 30 дней.

«После этого мы введем пошлины. Контрмеры будут доллар в доллар», – указала Фриланд.

Пошлины составят 3,6 млрд канадских долларов (2,7 млрд долларов США).

Фриланд выразила надежду, что стороны еще смогут договориться, поскольку американские пошлины начнут действовать с 16 августа.

В пятницу президент США Дональд Трамп подписал постановление о повторном введении пошлин на алюминий из Канады. В 2018 году Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия в США.