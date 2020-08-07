Глюкозу жестко раскритиковали за слова об «украинском» Крыме

07.08.2020, 20:30, Новости дня

Певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову) затравили пользователи Сети после того, как она в киевском аэропорту заявила, что Крым якобы украинский.

«Правильно ее украинцы к себе не пустили. Хорошо бы еще и в Россию не пускать. В частности, за невежество», – отметил декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.

«Запретить нужно выступать и в России», – цитирует ответ одного из пользователей РИА «Новости».

«До пения Щеневмерлы на коленях дело не дошло, но певица была к этому морально готова», – написал в своем Telegram-канале журналист Дмитрий Стешин.

В своем сообщении он поздравил с днем рождению певицу Юлию Чичерину и отметил, что «Юля – не Глюкоза, она знает с какой стороны фронта должен находиться житель РФ и артист».

В соцсетях напомнили, что в конце июля президент РФ подписал закон, который приравнивает отчуждение территорий страны к экстремизму. Пользователи считают, что певицу после таких слов надо отправить «на нары».

«Класс. Предательница! Крым – это Россия», – подчеркнул один из комментаторов.

«А вот если бы она признала украинскими Кубань, Белгород и до кучи Хабаровск, тогда бы, глядишь, и пустили», – в шутку сказал другой.

Некоторые отметили, что видеозапись, на которой певица говорит скандальную фразу, обрывается. Они предположили, что высказывание вырвано из контекста.

«Если бы смысл полного предложения их устраивал и Глюкоза это действительно имела в виду, то они выложили бы полностью», – пояснили комментаторы.

Напомним, Глюкозе, которая прилетела в международный аэропорт Борисполь, на три года запретили въезд на Украину, поскольку ранее она посещала Крым.

После этого исполнительница заявила, что считает полуостров «украинским», что было запечатлено на видеозаписи, опубликованной госпогранслужбой страны.

Адвокат Олег Сухов пояснил газете ВЗГЛЯД, что несмотря на то, что слова певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы) о том, что Крым – украинский, зафиксированы на видео, это не является призывом к каким-либо действиям, поэтому исполнительницу не могут привлечь по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Крым стал российским регионом после референдума, когда более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Напомним, что 1 июля в ходе всероссйского голосования были приняты поправки в Конституцию России. Ими, в частности, предусмотрено, что не допускаются действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям. Для закрепления в законодательстве новых положений Основного закона были внесены изменения в закон «О противодействии экстремистской деятельности», а также готовятся дополнения в УК и КоАП России. Это статья 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации», которая предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 8 лет. За призывы к отчуждению территорий предусмотрен административный штраф в размере до 500 тыс. руб. В случае же повторного нарушения предусмотрено лишение свободы на срок до 4 лет.