 

Госдеп подтвердил поиск хакеров в РФ через СМС

07.08.2020, 20:08, Новости дня

Госдепартамент США подтвердил, что проводит СМС-рассылку в других странах, в том числе в России, в рамках своей программы по поиску лиц, вмешивающихся в американские выборы.

«Программа государственного департамента США Rewards for Justice (RFJ) («Награда за правосудие») рекламирует предложение о вознаграждении с помощью СМС-сообщений и различных других коммуникационных инструментов и методов. (…) Это всемирная кампания на нескольких языках», – сказал представитель госдепартамента РИА «Новости».

По его словам, сообщения госдеп отсылают получателей к официальным аккаунтам программы Rewards for Justice в соцсетях, который доступны на нескольких языках.

Он пояснил, что если адресаты сомневаются, пришло ли сообщение от программы RFJ, они должны обратиться непосредственно к официальному сайту этой программы.

Напомним, 30 июля госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео на слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам запросил в два раза больше денег на борьбу с «российской пропагандой».

Россияне начали массово получать СМС-посулы в 10 млн долларов за информацию о «вмешательстве в американские выборы». Деньги обещает Госдеп, а рассылка проводится с помощью спамовых программ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «призывая за деньги рассказывать о вмешательстве в американские выборы, американские спецслужбы бесцеремонно вмешиваются в нашу жизнь. Что это, если не самая настоящая гибридная атака?»



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