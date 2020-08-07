Эксперты Интерпола отправятся в Бейрут

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07.08.2020, 20:08, Новости дня

Интерпол заявил, что направит экспертов в Бейрут после взрыва в порту города, специалистов планируется доставить в город по запросу ливанских властей.

В команду экспертов войдут специалисты по определению жертв катастроф, они будут оказывать помощь на месте, передает ТАСС со ссылкой на заявление Интерпола.

«Опыт Интерпола в оказании помощи такого рода может значительно помочь национальным властям, и мы будем продолжать оказывать какую бы то ни было помощь, о которой попросит Ливан», – сказал генеральный секретарь организации Юрген Шток.

Глава МИД Ливана Шарбель Вахбе заявил, что судить виновных во взрыве будет военный трибунал.

«Военный трибунал проведет все необходимые расследования в связи с катастрофой (в порту – прим. ВЗГЛЯД) для установления ответственных», – цитирует РИА «Новости» министра.

Итоги расследования планируется огласить в «ближайшие дни», добавил глава ведомства.

«Вопрос о необходимости обращения за помощью иностранных специалистов в расследовании решается судебными властями Ливана», – отметил он.

Ранее глава МВД Ливана Мухаммед Фахми заявлял, что ливанское правительство решило не проводить международное расследование взрыва в порту Бейрута, по его словам, власти способны самостоятельно справиться с расследованием.

На следующий день министр экономики страны Рауль Неме заявил, что Ливан не сможет сам справиться с последствиями взрыва.

Во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города. Погибли 154 человека, пострадали около 5 тысяч, десятки людей числятся пропавшими без вести.

Предположительно, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. При этом селитру якобы конфисковали с судна Rhosus, владельцем которого был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин.



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