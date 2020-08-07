Президентские выборы в Беларуси: прогнозы и сценарии

07.08.2020, 18:10, Новости дня

До официального объявления итогов голосования на президентских выборах в Беларуси остается менее трех суток. В ближайшее воскресенье – заключительный день голосования, которое на этот раз началось в республике во вторник 4 августа.

А в четверг действующий президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании. Обращаясь к чиновникам, Лукашенко сообщил: «Выборы начались, досрочное голосование идет, но будет нелишним с учетом опыта на сегодняшний день еще раз оценить текущую ситуацию и, если потребуется, выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности на ближайший период». Затем он отметил, что еще в предвыборный период обозначились некие новые, по сравнению с предыдущими кампаниями, моменты. Так, говоря о неких зарубежных своих «недоброжелателях», он развел руками: «Мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят" – мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем».

Русская службы «Голоса Америки» попросила белорусских и российских экспертов поделиться прогнозами относительно результатов голосования, завершающегося 9 августа.

«У него есть функционирующая авторитарная машина»

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук считает, что 9 августа официально объявят победу Александра Лукашенко. По его мнению, это вызвано тем, что президент полностью контролирует, как и во все предыдущие годы, избирательный процесс, включая ЦИК, суды, милицию, правоохранительные органы и так далее.

«Вопрос в том, как отреагируют люди на очередную узурпацию власти, – добавил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Население совершенно четко видит его слабость, неадекватность. И вот если возникнет мощный народный протест, то он может затянуться на некоторое время, даже если будет его жесткое подавление 9-10 августа. В любом случае у Лукашенко остро не хватает электоральной поддержки».

И судя по последнему посланию к депутатам и согражданам, у него нет ничего нового, что он мог бы предложить людям, кроме как вернуться в советское прошлое, констатировал Ярослав Романчук.

Заместитель декана факультета мировой экономики и политики ГУ-ВШЭ Андрей Суздальцев уверен, что шансов на победу в честной борьбе у Лукашенко нет абсолютно никаких. Как ему представляется, в реальности должна победить Светлана Тихановская уже в первом туре.

«Но доказать это будет невозможно, – подчеркнул он в комментарии Русской службе «Голоса Америки». – А так… В лучшем случае, по различным замерам, Лукашенко может набрать 25 – 30 процентов (голосов), не больше. Он заведомо проиграл выборы, поэтому так боится, чем и объясняется его жесткая риторика в выступлениях в адрес Москвы».

Жаль, что в Кремле так и не выбрали, на кого им сделать ставку – на Лукашенко или белорусский народ, посетовал политолог.

В свою очередь, белорусский журналист и политический обозреватель Артем Шрайбман затруднился сказать, в чем можно измерить шансы на победу Лукашенко на выборах.

«Потому что у него есть функционирующая авторитарная машина, которая даст ему 70 с лишним процентов голосов. Вопрос стоит в том, справится ли эта силовая машина с потоком протестов. И на этот вопрос, к сожалению, ответа нет тоже. Но факт, что позиция Лукашенко сегодня менее устойчива, чем всегда».

Однако это не значит, что режим на грани коллапса, заключил Артем Шрайбман.

«Лукашенко не может признать, что большинство общества – против него»

События текущей недели, когда досрочное голосование совпало по времени с пиком агитационной кампании, также не остались без внимания собеседников Русской службы «Голоса Америки». Так, белорусский политолог Валерий Карбалевич считает, что впервые с 1994 года происходила реальная борьба за электорат. «А если бы у нас были настоящие демократические выборы, то была бы и реальная борьба за власть», – добавляет он.

Дело в том, что белорусская социальная модель, по мнению эксперта, исчерпала свой ресурс, а сам Лукашенко, как создатель этой модели, потерпел историческое фиаско. В результате чего сегодня значительное большинство населения страны уже не хочет видеть его на посту президента. «Причем, в ходе политизации, произошедшей в период предвыборной кампании, против Лукашенко объединились люди с самыми разными ценностями, взглядами, геополитическими ориентациями. Они сошлись во мнении, что главная причина всех проблем Беларуси – это Александр Лукашенко. И даже возник слоган: “Кто угодно, только не он”. И это – главная особенность нынешней кампании, потому что никогда раньше такого не было», – подчеркивает Карбалевич.

Осознавая это, нынешний белорусский лидер, по мнению собеседника «Голоса Америки», прибегает к типичной риторике диктаторов: «Наша крепость в осаде, поэтому не время копить обиды на собственную власть, нужно дать отпор внешнему врагу». Хотя, при этом не совсем ясно, откуда на крепость идет главная атакующая колонна – не то с юга (Украина), не то с запада и с севера (Евросоюз и НАТО), не то с востока («старший брат» в лице России). «Но это – первый момент, – отмечает Валерий Карбалевич. – А второй состоит в том, что Лукашенко никак не может признать, что большинство белорусского общества – против него. Ведь раньше вся его политическая карьера строилась на имидже “народного президента, избранного простым народом”. И он действительно пользовался популярностью и поддержкой народа, особенно в 90-е годы», – признает белорусский политолог.

Однако, теперь ситуация складывается совсем иная. От многолетнего президента отвернулись избиратели его собственной страны, но, не желая признавать это, он заявляет, что это – результат деятельности Москвы, Киева, Брюсселя и Вашингтона. Вместе с тем, касаясь судьбы тридцати трех российских наемников из ЧВК «Вагнера», Валерий Карбалевич полагает, что Лукашенко не собирается передавать их украинскому правосудию. «Вся нынешняя игра вокруг этой темы – просто троллинг Москвы и лично Путина. А также – предложение торга. И я думаю, что после того, как закончатся выборы, всех этих людей вернут в Россию. Потому что Лукашенко видит красные линии (в отношениях с Путиным) и не собирается их переходить», – завершает свой комментарий Валерий Карбалевич.

«Хорошего выхода для официального Минска сейчас нет»

Руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников считает, что нынешняя предвыборная кампании в Беларуси позволяет сделать вывод: Лукашенко окончательно потерял поддержку народа, и Беларусь с точки зрения внутренней политики находится приблизительно в том же положении, что Советский Союз в 1989 году.

«Фактически, мы наблюдаем начальный период деконструкции той системы власти, которая была создана Александром Лукашенко. Потому что остается все меньше ресурсов, чтобы поддерживать ее функционирование», – отмечает эксперт.

Арест «вагнеровцев» Андрей Поротников называет «чистой воды авантюрой», в которую никто не поверил. Поэтому и возникло заявление действующего президента: «Идет гибридная война против Беларуси».

В ответ, Москва должна отреагировать довольно жестко, но пока эта реакция идет на вербальном уровне. «Поэтому заявление Лукашенко о том, что “против нас развязана война, но мы понятия не имеем, кто ее ведет” – это нервная реакция и мучительные поиски выхода из сложившейся ситуации. Потому что хорошего выхода для официального Минска сейчас нет. Они умудрились поставить себя в такую ситуацию, когда любое решение будет плохим. И непонятно, какое из них будет хуже», –считает руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog.

В этой связи, запланированные на 8 августа бесплатные концерты с участием поп-звезд белорусской, российской и украинской эстрады, а также с приглашенными артистами из США и «культовой» на постсоветском пространстве группой “Boney M.” Поротников назвал «неуклюжей попыткой оттянуть внимание людей от предвыборных мероприятий альтернативных кандидатов». «Это очень смешно, потому что аудитория этих концертов не совпадает с электоратом той же Тихановской», – отметил он.

Однако, вскоре стало известно, то от участия в разрекламированных концертах отказались Тина Кароль, Леонид Агутин, Стас Пьеха, Григорий Лепс, группа «Кар – Мэн», группа «Краски»и и ряд других артистов. американские рэперы Tyga и Saint Jhn также сообщили, что их не будет в Беларуси 8 августа, а Tyga в своем твиттере добавил: «Я надеюсь вернуться к своим фанатам в будущем».

Наконец, популярный в 90-е годы англоязычный поп-исполнитель Haddaway на своей официальной странице заявил, что данные о его выступлениях в Беларуси были ложью и ошибкой.

Оппозиция рассматривает различные варианты альтернативного подсчета голосов

Член объединенного предвыборного штаба оппозиционных кандидатов Алексей Урбан считает, что на решение российских поп-исполнителей повлияли многочисленные отклики их белорусских поклонников, просивших артистов не смешивать свое имя с поддержкой Александра Лукашенко. «В результате 70% этих исполнителей поспешили сообщить, об отмене приезда в ближайшие дни», – отметил Урбан в беседе с Русской службой «Голоса Америки», и добавил, что он не рассматривает вариант давления на российских поп-звезд со стороны Кремля.

Что же касается тактики объединенного штаба в заключительный день голосования, то участниками команд Виктора Бабарико и Валерия Цепкало была разработана специальная платформа под названием «Голос!», зайдя на которую сторонники альтернативных кандидатов после регистрации также могут проголосовать, чтобы выявить реальный рейтинг соперников Лукашенко.

Опробованную в России тактику фотографирования бюллетеней с галочкой напротив фамилии своего кандидата глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина назвала незаконной. Кроме того, она предостерегла против предлагаемой оппозицией возможности голосовать непосредственно перед закрытием избирательных участков вечером 9 августа. «В 8 часов вечера, когда закроются участки для голосования… часть избирателей может остаться за порогом избирательного участка и не принять участие в голосовании… Поэтому подумайте о том, нужна ли вам эта провокация и нужен ли вам риск, в результате которого вы не сможете воспользоваться своим законным избирательным правом», –сказала глава белорусского Центризбиркома.

Оценивая ситуацию, Алексей Урбан отмечает, что работа независимых наблюдателей на выборах подвергается сильному давлению со стороны властей. «Например, у нас в штабе работает Илья Добротвор. Его жена Инна – она независимый наблюдатель на выборах –была задержана, с ней провели беседу, сняли показания и отпустили в тот же день после приезда юриста», – привел пример участник объединенного штаба.

И подчеркнул, что сейчас группа поддержки Светланы Тихановской рассматривает различные варианты сообщения своим наблюдателям о реальных результатах голосования за основную соперницу Александра Лукашенко.