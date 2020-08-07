 

Мальта и Люксембург приняли условия РФ по налоговым соглашениям

07.08.2020, 18:08, Новости дня

Мальта и Люксембург согласились на условия РФ по пересмотру налоговых соглашений, переговоры пройдут после завершения переговоров с Кипром по этому же вопросу, сообщил статс-секретарь, замглавы Минфина Алексей Сазанов.

«В отношении Мальты и Люксембурга – обе страны в целом согласились на предлагаемые российской стороной условия. Сейчас уже нет необходимости в денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Мальтой», – передает слова замминистра ТАСС.

«Переговоры с Мальтой и Люксембургом будут оперативно завершены после окончания переговоров с Кипром», – добавил замглавы Минфина.

Ранее на этой неделе Минфин России решил запустить процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. При этом финальный раунд переговоров состоится 10-11 августа в Москве.

Как отмечал доцент департамента налогообложения и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Виктор Мачехин, заявлением о выходе из соглашения с Кипром о двойном налогообложении Россия продемонстрировала непоколебимость своей позиции в борьбе с налоговыми уклонистами.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как богатым россиянам закрыли дорогу в налоговый рай.

Кроме того, Министерство финансов РФ предложило Нидерландам пересмотреть действующее налоговое соглашение, подняв ставку налога на дивиденды до 15%.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Мишустин ответил Жириновскому по поводу отсутствия маски во время пандемии

04.07 / Бренд Nissan вывел на тесты рамный внедорожник Terra

14.07 / В Барселоне задержаны двое алжирцев, подозреваемых в терроризме

22.07 / США обвинили Китай в кибератаках на лаборатории, исследующие вакцины от COVID-19

05.08 / Взрыв в Бейруте произошел из-за аммиачной селитры, изъятой с российского судна

05.07 / Автоновости: M Conversions модернизировало универсал BMW 320d

20.07 / Политика: Хабаровский край доверили человеку с идеальным прошлым

29.07 / Обнаружена аномалия, которая вызывает рак желудка

06.07 / Honda обновила кроссовер Honda WR-V

26.07 / Начались продажи недорогого внедорожника Great Wall Pao Offroad

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска