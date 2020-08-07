 

Закат эпохи лоукостеров — туристы могут лишиться дешёвых билетов из-за коронавируса

07.08.2020, 18:06, Новости дня

Авиакомпании с дешёвыми билетами быстрее других возобновили полёты, однако популярность у туристов не спасёт их от последствий пандемии коронавируса, передаёт France 2. Снизившийся пассажиропоток привёл к сокращению рейсов и росту цен, на котором к тому же настаивают европейские экоактивисты.

Сколько ещё времени мы сможем путешествовать всего за несколько десятков евро? Компании с дешёвыми билетами пострадали от кризиса. Продолжает ли эта модель оставаться жизнеспособной?

На протяжении многих лет эти компании строили свой успех по одному шаблону: самолёты, выполняющие множество рейсов в день, перекус на борту и багаж оплачиваются отдельно – таков залог низкой цены.

Цены стали ещё ниже, и туристы в аэропорту Орли, вернувшиеся из Португалии и Испании, этим воспользовались.

ТУРИСТКА: Мы летели из Мадрида в Париж и заплатили 34 евро с человека.

ВТОРАЯ ТУРИСТКА: Я заплатила около 30 евро.

ТРЕТЬЯ ТУРИСТКА: У нас здесь это (коронакризис. — ИноТВ), поэтому важно заплатить меньше.

Это компании, которые крепко стоят на ногах. За последние очень прибыльные годы они накопили финансовые резервы, а теперь снова начинают работать. Например, этим летом EasyJet работает на 40 процентов своих возможностей вместо прогнозируемых 30. Причина (такой жизнеспособности. — ИноТВ) в том, что эти компании ориентированы на короткие и средние расстояния там, где возобновляются полёты.

БЕРТРАН МУЛИ-ЭГРО, специалист по транспорту в компании Archery Consulting: Это лежит в основе деятельности Ryanair и EasyJet, у которых поэтому уровень активности относительно выше, чем у таких компаний, как AirFrance, Lufthansa или British Airways, которые более зависимы от дальних перелётов, которые сейчас очень-очень редкие.

Однако тучи сгущаются и над компаниями с низкими ценами. По словам этого эксперта, цены растут: в июне-июле они стали выше на 7 процентов по сравнению с предыдущим годом.

АРНО ЭЙМЕ, специалист по транспорту в компании Sia Partners: В данный момент лоукостеры меньше заполняются, они отправляют меньше самолётов, они совершают меньше полётов, стоимость растёт, и как следствие должны вырасти цены.

Некоторые компании даже заявили о банкротстве, как британская Flybe.

Компании с дешёвыми билетами также подвергаются критике за негативное воздействие на окружающую среду. В Австрии теперь запрещены билеты, которые стоят меньше 40 евро. Некоторые хотели бы ввести такие же меры во Франции.

МАРИ ШЁРОР, фонд Николя Юло: Нельзя купить билет на самолёт по минимальной цене, которая никаким образом не соответствует тому воздействию, которое это оказывает на окружающую среду и климат. Я напоминаю, что самолёт оказывает влияние в 14—40 раз более разрушительное, чем поезд.

Перед лицом таких трудных перспектив компании смягчают удар: в Ryanair 3 тысячи сотрудников попали под сокращение, в EasyJet — 4,1 тысячи.

Дата выхода в эфир 04 августа 2020 года.



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