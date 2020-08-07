 

Раскрыта позиция РФ на повторных переговорах с Кипром по налоговому соглашению

07.08.2020, 17:53, Новости дня

Россия согласилась провести дополнительные переговоры с Кипром по вопросу налогового соглашения в Москве 10 и 11 августа, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Российская Федерация согласилась провести раунд переговоров с Республикой Кипр в Москве в Минфине РФ 10 и 11 августа. Коллегам из Кипра будет еще раз предложено согласиться на пересмотр ставок налога у источника в отношении процентов и дивидендов до уровня 15% с учетом отдельных изъятий в отношении институциональных инвестиций», – передает слова замминистра РИА «Новости».

Ранее на этой неделе Минфин России решил запустить процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. При этом финальный раунд переговоров состоится 10-11 августа в Москве.

Как отмечал доцент департамента налогообложения и налогового администрирования Финансового университета при правительстве Виктор Мачехин, заявлением о выходе из соглашения с Кипром о двойном налогообложении Россия продемонстрировала непоколебимость своей позиции в борьбе с налоговыми уклонистами.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как богатым россиянам закрыли дорогу в налоговый рай.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Жителям Тулуна вручили ключи от новых квартир

30.06 / “Мальорка” разгромила “Сельту” Смолова, забив пять мячей

31.07 / Ван Дамм начал сниматься в фильме Netflix на Украине

06.07 / Смолий считает, что в тени находится до 60% украинской экономики

06.07 / Кремль заявил о продолжении борьбы за сокращение бедности

27.06 / Нарушивший ПДД водитель «Ягуара» в Москве пытался откупиться за 300 тыс. рублей

18.07 / Минобороны отвергло связь проверки войск с конфликтом Армении и Азербайджана

22.07 / В Ленобласти открылся новый футбольный стадион

15.07 / В США полицейский застрелил мужчину после конфликта из-за маски

06.07 / Украинский пограничник спас женщину, которая едва не утонула в море

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска