 

Медики забили тревогу из-за угрозы вспышек коронавируса в офисах

07.08.2020, 17:48, Новости дня

Свыше 200 медицинских экспертов, которые проанализировали данные строителей и инженеров, подписали петицию, в которой говорится об активном распространении коронавируса по воздуху, что может стать причиной быстрого инфицирования людей в офисных помещениях.

Распространяющийся в аэрозолях коронавирус способен оставаться в помещениях гораздо дольше, чем в обычном состоянии, передает «Ридус» со ссылкой на публикацию ученых в журнале Clinical Infectious Diseases.

Инженеры по отоплению, вентиляции и охлаждению, с которыми пообщались медицинские эксперты, рекомендуют ограничивать распространение вируса при помощи воздушных и ультрафиолетовых фильтров для климат-контроля в офисах.

Авторы исследования пояснили, что большая часть таких помещений построены с нарушениями требований по системе вентиляции, потому, если в офисе будет инфицированный коронавирусом, то велика вероятность распространения заболевания на всех других работников.

«Вентиляция, безусловно, влияет на распространение вируса. Вообще для профилактики коронавируса и любых других вирусных заболеваний нужно выполнять простые правила: проветривать комнату, мыть руки и не контактировать с больными. Главный путь передачи вируса – воздушно-капельный», – сказал вирусолог НИИ вирусологии имени Ивановского, профессор Александр Бутенко.

Роспотребнадзор в мае заявлял, что коронавирус не сохраняется в системах вентиляции многоквартирных домов и кондиционерах. 



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