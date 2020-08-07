Президент Польши в инаугурационной речи дал обещание Украине

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07.08.2020, 17:30, Новости дня

Польша будет помогать Украине в отстаивании интересов в ОБСЕ и в восстановлении контроля над Крымом и Донбассом, сообщил президент страны Анджей Дуда на своей инаугурации.

Варшава в 2022 году станет председателем ОБСЕ, польская сторона намерена действовать «ради безопасности» Польши и «всего континента», сказал переизбранный на второй срок Дуда, передает РИА «Новости».

«Это важная задача, которая заключается в восстановлении и полного суверенитета, и территориальной целостности нашего соседа – Украины», – отметил он.

Также польский лидер добавил, что на сегодняшний день «демократия в Польше сильнее, чем когда-либо прежде», передает RT со ссылкой на Onet.

Дуда назвал «программу польских дел», которую он планирует проводить в течение своего нового президентского срока.

«Ключевые вопросы – семья, безопасность, работа, инвестиции и достоинство. Эти пять вещей не исключают друг друга, а наоборот – дополняют друг друга», – сказал глава республики.

Кроме того, Дуда призвал укреплять НАТО, и назвал этот вопрос «важной задачей на будущее».

Напомним, Дуда победил на выборах президента Польши в середине июля.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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