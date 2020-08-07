Россия увеличила золотовалютные резервы

07.08.2020, 16:08, Новости дня

Российские золотовалютные резервы к 1 августа выросли на 4% по сравнению с показателем на начало июля, сообщил Центральный банк России.

На 1 августа золотовалютные резервы страны составили 591 млрд 753 млн долларов, передает ТАСС со ссылкой на данные регулятора.

Это на 22 млрд 881 млн больше показателей начала июня.

На 1 августа 2019 года международные резервы были на уровне 519 млрд 797 млн долларов.

Ранее сообщалось, что международные резервы РФ к 31 июля увеличились на 1,6% по сравнению с показателем на 25 июля. Рост произошел из-за повышения цен на золото.