Путин предложил Совбезу обсудить ситуацию на постсоветском пространстве

07.08.2020, 16:08, Новости дня

Президент Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ предложил обсудить ситуацию на постсоветском пространстве.

«Поговорим о ситуации в мире в целом, с упором на положение дел на постсоветском пространстве, имея в виду, что это наши ближайшие соседи, наши союзники, как правило, во многом у нас совпадают интересы и экономические, и политические. Это, безусловно, является одним из наших внешнеполитических приоритетов», – цитирует Путина РИА «Новости».

Также Путин решил поднять тему помощи Ливану после взрыва в Бейруте.

«Все мы видим, какое трагическое событие произошло в Ливане. Вы знаете, что по моему поручению сформирована группировка сил МЧС, ей приданы дополнительные силы от министерства здравоохранения Российской Федерации. Наши коллеги уже приступили к работе в ливанской столице после взрыва в порту. Подумаем о том, что можно сделать еще, для того чтобы помочь людям в этой стране, в Ливане», – сказал глава государства.

Во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города. Погибли 154 человека, пострадали около 5 тысяч, десятки людей числятся пропавшими без вести.

Предположительно, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. При этом селитру якобы конфисковали с судна Rhosus, владельцем которого был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин.

МЧС РФ развернуло мобильный госпиталь в Бейруте, он круглосуточно принимает тяжело раненых.