Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с задержанными россиянами

07.08.2020, 15:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обменялись мнениями в связи с недавним задержанием на территории республики 33 российских граждан, информирует пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, президенты обменялись мнениями в связи с недавним задержанием в Белоруссии 33 россиян. «Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», – добавили в Кремле.

Также Путин подчеркнул, что РФ заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке.

Тем временем БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко сообщает, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.

«Помимо двусторонней повестки, значительная часть беседы касалась актуальных вопросов противодействия пандемии COVID-19 в двух странах, выработки вакцины для борьбы с этой инфекцией. Также предметно главы государств обсудили ход избирательной кампании в Белоруссии. Путин, в частности, отметил важность дальнейшего развития братских белорусско-российских отношений и необходимости противостоять негативным тенденциям и действиям третьих сил, которые могут привести к их ухудшению», – отмечает агентство.

Оно также сообщает, что одной из главных тем разговора стало задержание 33 российских граждан на территории Белоруссии. «В этой связи было подчеркнуто стремление вместе самым серьезным образом разобраться в данной ситуации. Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности», – добавили в пресс-службе белорусского президента.

29 июля КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами.

Белоруссия уже передала Украине список задержанных, при этом Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений. Кроме того, он поручил пригласить в республику генпрокуроров РФ и Украины в связи с задержанием россиян.

В Кремле заявили, что Москва не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан России.