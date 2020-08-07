Стали известны противопоказания для вакцинации от коронавируса

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07.08.2020, 15:02, Новости дня

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, в каких случаях стоит отказаться от прививки от коронавируса.

Альштейн сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что в момент вакцинации человек должен хорошо себя чувствовать, «у него не должно быть температуры».

Кроме того, от вакцинации следует отказаться при наличии аллергии: «Если (пациент) знает, что такие прививки вызывают у него осложнения, он должен об этом сообщить и, скорее всего, воздержаться».

При этом, по его словам, других противопоказаний даже для пожилых людей нет.

Ранее в центре Гамалеи оценили риск заболеть после вакцинации от коронавируса.

До этого стало известно, что российская вакцина против нового коронавируса, как ожидается, будет зарегистрирована в течение 10 дней. 

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к 2021 году РФ сможет обеспечить выпуск нескольких миллионов доз вакцины собственной разработки против нового коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД писала, как РФ удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19.



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