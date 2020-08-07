В Омске приступили к строительству крытой ледовой арены

07.08.2020, 15:08, Новости дня

В Омске в районе Нефтяники появится крытый каток, сообщил губернатор региона Александр Бурков во время визита на стадион «Сибирский нефтяник».

На данный момент на стадионе строится большая крытая ледовая арена, информирует «Омское областное телевидение».

Планируется, что омичи здесь смогут заниматься хоккеем, шорт-треком и фигурным катанием. Будут выделены отдельные часы и для любителей. Губернатор отметил: если все пойдет по плану, то каток откроется уже в августе следующего года. Напомним, что строительство проходит в рамках нацпроекта.

Губернатор тоже принял участие в стройке – заложил бетонный блок в фундамент будущего ледового дворца, оставив своё напутствие будущим мастерам конька.

«Ровного льда и новых побед», – пожелал Александр Бурков.

Побывал губернатор и на соседнем футбольном поле, где уложен новый искусственный газон с подогревом. Теперь заниматься футболом здесь можно в любую погоду. Как отметил глава региона, планов по развитию спортивной инфраструктуры много. Один из ключевых проектов – строительство «Арены Омск», срок сдачи которой назначен на 2022 год. Тогда в Омск вернется главная хоккейная команда и будет проведен молодежный ЧМ.