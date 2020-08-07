Эколог оценил предупреждение Гейтса о «катастрофе страшнее коронавируса»

07.08.2020, 15:08, Новости дня

Изменение климата, которое Билл Гейтс назвал катастрофой страшнее пандемии, является лишь частью проблемы, предупреждает член Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов. По его словам, различные захоронения угрожают коллапсом по всему миру и представляют большую опасность.

«Да, в целом я согласен с тем, что говорит Билл Гейтс в том, что касается экологического кризиса. Таяние льдов и вызванное этим глобальное потепление приводят к тому, что по всем миру, в разных географических точках меняется климат: где-то выпадает большое количество осадков, а где-то наоборот – засуха. В результате гибнет урожай, и это может привести к проблемам с продовольствием», – сказал Усманов РИА «Новости».

Он добавил, что это лишь часть проблемы.

«Вторая заключается в том, что по всему миру располагается большое количество захоронений: радиоактивных, химических, отходов жизнедеятельности человечества. И если все это будет подтопляться – а это будет происходить – то из грунтовых земель ядовитые вещества попадут в воды – реки, озера, моря. И это будет коллапс по всему миру», – сказал эксперт.

Усманов отметил, что об этой проблеме стоило задуматься как минимум еще 20 лет назад

«Сейчас, я думаю, надо создать карту проблемных мест по всему миру и указать на ней, где какие могильники располагаются. Кроме того, создать в РФ международный центр по борьбе с глобальным потеплением. Нашего интеллектуального потенциала, уверен, хватит, чтобы найти пути решения этой глобальной проблемы», – заключил эколог.

Напомним, основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал крупный экологический кризис. В течение ближайших десятилетий, по его словам, произойдет значительное изменение климата.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Николай Малышев сказал газете ВЗГЛЯД, что глобальное потепление может спровоцировать у людей рост заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также вызвать распространение различных инфекций посредством живности, которая сейчас обитает в тропиках.