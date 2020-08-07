 

Салтыкова резко ответила на слухи о тяжелой болезни

07.08.2020, 14:30, Новости дня

Певица Ирина Салтыкова отреагировала на слухи о наличии у нее онкологического заболевания.

«Бред! Не верьте, не читайте, пишут, что в голову придет! Мусор. Нет повода, просто берут с потолка, уроды!» – написала артистка в Instagram.

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Публикация от Irina Saltykova (@irinasaltykova_official) 6 Авг 2020 в 1:59 PDT

Ранее официальный представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что данные о том, что у актрисы диагностирована опухоль мозга являются фейком.

Как ранее сообщали СМИ, в 2019 году Заворотнюк якобы попала в реанимацию с неоперабельной опухолью мозга. Однако позже, как утверждается, актрисе стало лучше.



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