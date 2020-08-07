Российский Су-27 перехватил самолеты ВВС США над Черным морем

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07.08.2020, 14:30, Новости дня

Российский истребитель Су-27 перехватил два самолета-разведчика американских ВВС над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Инцидент произошел в пятницу, 7 августа. Российские средства контроля обнаружили «приближающиеся к границе РФ две воздушные цели», для перехвата в воздух пришлось поднять истребитель Су-27 Южного военного округа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Экипаж Су-27 с безопасного расстояния идентифицировал цели «как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США».

«После разворота американских самолетов-разведчиков от границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы американскими самолетами-разведчиками не допущено», – добавили в ведомстве.

Там подчеркнули, что полет российского самолета проходил «строго в соответствии с международными правилами».

Такие инциденты – не редкость. Предыдущий перехват над Черным морем проходил 5 августа. Прежние перехваты происходили 23, 24, 27, 30 и 31 июля.



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