В Италии из-за коронавируса возродили средневековую чумную традицию

07.08.2020, 14:16, Новости дня

На фоне пандемии коронавируса в итальянской Тоскане возродили средневековую традицию «винных окошек» – сквозных отверстий в резиденциях, через которые можно приобрести кофе, вино, джелато и апероль.

В Средние века через эти окошки в роскошных резиденциях передавали остатки еды рабочему классу. Со временем они были закрыты и в наше время никак не использовались, а были лишь напоминанием о XVII веке для туристов, возле которой можно было сделать фото. Но пандемия привела к закрытию баров и ресторанов, а также возрождению средневековой традиции. Элементы старинной архитектуры модернизировали и теперь используют по назначению, информирует «Комсомольская правда» со ссылкой на сайт ассоциации Culturale Buchette del Vino.

«Люди могли постучать по маленьким деревянным ставням и получить бутылки вина от итальянских семей, которые до сих пор производят лучшие вина страны», – рассказал президент ассоциации Маттео Фаглия изданию Insider.

Стенные отверстия использовались в Италии и в 1630-х годах, когда страну охватила эпидемия чумы. Продавцы таким образом ограждали себя от излишнего контакта с прохожими.

Подобно ситуации с коронавирусом, продавцы XVII века просили класть деньги на металлический поддон, а после оплаты дезинфицировали руки уксусным раствором.

О «винных окнах» забыли только в XX веке, а многие из них исчезли после сильнейшего наводнения в 1966 году.

Ассоциация Culturale Buchette del Vino взяла на себя ответственность сохранить эту уникальную достопримечательность и с 2016 года занимается реставрацией винных окон.

21 июля власти Италии заявили, что страна справилась с эпидемией коронавируса, но еще не добралась до «безопасного порта» после бури.