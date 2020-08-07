Стало известно место пребывания Хуана Карлоса I

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07.08.2020, 14:08, Новости дня

Бывший король Испании Хуан Карлос I, покинувший страну на фоне скандала, находится в ОАЭ, информирует испанская газета ABC со ссылкой на план полета частного самолета экс-главы государства.

Ранее предполагалось, что Хуан Карлос I после отъезда из Испании будет находится в Португалии или Доминиканской Республике, однако официально о месте нахождения короля не сообщалось, передает РИА «Новости».

По данным СМИ, частный борт монарха вылетел в понедельник из города Виго на северо-западе Испании. Через семь часов самолет приземлился в аэропорту Абу-Даби, который используется исключительно для частных рейсов. Оттуда Хуан Карлос I поехал в отель Hotel Emirates Palace, который является одним из самых дорогих в мире.

По данным ABC, король уже прибыл в отель, когда официально было объявлено о его отъезде. Отмечается, что бывший глава государства проживает в одном из шести президентских апартаментов, провести ночь в таком номере стоит около 11 тыс. евро. Хуан Карлос останавливается в этом роскошном отеле не в первый раз, пока он не покидал территорию комплекса из-за жары.

СМИ отмечает, что через какое-то время бывший монарх может уехать в Доминиканскую Республику.

3 августа Хуан Карлос I объявил о решении покинуть Испанию.

В начале июня прокуратура Верховного суда Испании открыла расследование в отношении Хуана Карлоса в связи с заключением контрактов на строительство высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии между Меккой и Мединой. Следствие пытается установить факты дачи взяток со стороны окружения саудовского короля Хуану Карлосу.

82-летний Хуан Карлос I являлся главой государства с 1975 по 2014 год. Он отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI. В марте Фелипе VI принял решение лишить отца средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства. 

Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему испанский король вынужден бежать из своей страны.



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