 

Президент Ливана не исключил взрыва бомбы в порту Бейрута

07.08.2020, 13:30, Новости дня

Президент Ливана Мишель Аун не исключает, что причиной взрыва в Бейруте стало использование ракеты или бомбы для подрыва порта.

«Причина взрыва еще не установлена, есть вероятность вмешательства внешних сил через использование ракеты или бомбы, или другой деятельности», – сказал Аун, чьи слова цитирует ливанский телеканал MTV.

Он отметил, что попросил у президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в Бейрут спутниковые снимки момента взрыва в порту, но, если Париж не сможет их предоставить, тогда Ливан обратится к другим странам, чтобы «понять, было ли это внешнее нападение или случился пожар», передает РИА «Новости».

Во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города. Погибли 154 человека, пострадали около 5 тысяч, десятки людей числятся пропавшими без вести.

Предположительно, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. При этом селитру якобы конфисковали с судна Rhosus, владельцем которого был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как плавучая бомба разрушила экономику Ливана. 



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