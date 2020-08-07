 

“Власть в очередной раз пробивает моральное дно”. Семьи “Небесной сотни” раскритиковали назначение Татарова

07.08.2020, 13:25, Новости дня

Назначение Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента Украины является продолжением пророссийского реванша в Украине. Об этом говорится в заявлении общественной организации “Семьи “Небесной Сотни” на странице в Facebook.

“Власть в очередной раз пробивает моральное дно и в который раз демонстрирует пренебрежение к европейским демократическим ценностям, законам Украины и достоинства. Назначение на должность заместителя Главы Офиса Президента Украины соратника [экс-министра внутренних дел Виталия] Захарченко Олега Татарова, человека, который во время Революции достоинства ежедневно клеветал и преследовал ее участников, является еще одним событием, которое продолжает и утверждает реванш пророссийских сил и возвращение старой гвардии [экс-президента Виктора] Януковича”, – отмечают авторы заявления.

Члены организации считают, что назначение Татарова, “который оправдывал и покрывал массовые преступления и нарушения прав человека во время Революции достоинства”, – этом надругательство над памятью их родных и близких, а также тех, кто отстаивал европейский вектор развития Украины.

“Уже больше года команда [президента Украины Владимира] Зеленского демонстрирует равнодушие и пренебрежение требованиями общественности. Призываем все патриотические проукраинские силы к объединению для усиления давления на власть на всех уровнях, для недопущения сползания нашей страны к авторитаризму, нивелирования достижений Революции достоинства, для отстаивание европейского вектора развития нашей страны”, – говорится в сообщении.

Влада вчергове пробиває моральне дно і вкотре засвідчує зневагу до європейських демократичних цінностей, Законів України…

Posted by ГО Родини "Небесної Сотні" on Reede, 7. august 2020

О том, что Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Татарова, курировавшего все дела против активистов Евромайдана, стало известно 5 августа. При Захарченко Татаров был заместителем начальника Главного следственного управления МВД.

Следователь ГУ МВД Украины Олег Татаров стал известен своими комментариями происходивших на Майдане событий.

Татарову принадлежат высказывания о том, что один из активистов Автомайдана Дмитрий Булатов перед своим похищением купил ноутбук на средства “Автомайдана”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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