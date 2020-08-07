 

В Киеве за сутки зафиксировали 186 случаев COVID-19, летальных исходов нет

07.08.2020, 13:25, Новости дня

За сутки в Киеве зафиксировали 186 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на брифинге 7 августа сказал мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Среди заболевших 94 женщины в возрасте от 19 до 84 лет, семь девочек от двух до 16 лет, а также 81 мужчина в возрасте от 19 до 70 лет и четверо мальчиков в возрасте от года до 13 лет.

В столице госпитализировали 20 пациентов, остальные на самоизоляции дома.

Наибольшее число заболевших выявлено в Дарницком (47), Деснянском (30) и  Святошинском (20) районах.

Всего с начала эпидемии в Киеве подтвердили 9178 случаев, 3163 человека выздоровели, 142 умерли. 

По данным Совета нацбезопасности и обороны Украины, за сутки умерших от вируса в столице нет.

В Украине третьи сутки фиксируется антирекорд по числу новых случаев COVID-19. За прошедшие сутки было подтверждено 1453 новых случая, 33 пациента умерли. С начала эпидемии в стране заразился 78 261 человек, 1852 умерли, 43 055 выздоровели. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К утру 7 августа коронавирусом в мире заразилось 19 025 580 человек. Жертвами COVID-19 стало 713 845 человек, выздоровело 11 308 298 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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