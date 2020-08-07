Министр иностранных дел Белоруссии встретился с американским дипломатом

07.08.2020, 13:20, Новости дня

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей встретился с временным поверенным в делах США в РБ Джеффри Джуком. Министр рассказал представителю Соединенных Штатов о ситуации в стране в связи с президентскими выборами, пишет агентство РИА Новости.

Тем временем белорусская милиция задержала Николая Лысенкова, главу предвыборного штаба кандидата в президенты Сергея Черечня. Уточняется, что политик был наблюдателем на избирательном участке в городе Столбцы. Пока он находится в местном РОВД. По неподтвержденной информации, его обвинили в организации незаконного массового мероприятия.

Напомним, 9 августа в Республике Белоруссия пройдут президентские выборы. На пост главы государства претендуют пять человек, среди которых и действующий лидер РБ Александр Лукашенко.