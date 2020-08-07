Racing Point лишена 15 очков и оштрафована на 400 тыс. евро за плагиат болида Mercedes

07.08.2020, 13:20, Новости дня

Команда "Формулы 1" Racing Point подверглась санкциям со стороны Международной автомобильной федерации (FIA) за копирование болида Mercedes. Жалобу на команду подал соперник по чемпионату из Renault.

Французская команда пожаловалась на то, что болид конкурента скопирован с прошлогоднего болида Mercedes. Особенно в Renault акцентировали внимание на абсолютно идентичные с Mercedes тормозные воздухозаборники. По обоим пунктам FIA признала незаконность действий Racing Point.

Как итог – с Racing Point снято 15 очков в Кубке конструкторов нынешнего сезона с сохранением очков с обоих пилотов команды Серхио Переса и Лэнса Стролла. Также команде назначен штраф в размере 400 тысяч евро.

После того, как Renault добилась доказательства вины конкурента по Кубку конструкторов, команда из Франции сместила с пятой строчки Racing Point.