 

Racing Point лишена 15 очков и оштрафована на 400 тыс. евро за плагиат болида Mercedes

07.08.2020, 13:20, Новости дня

Команда "Формулы 1" Racing Point подверглась санкциям со стороны Международной автомобильной федерации (FIA) за копирование болида Mercedes. Жалобу на команду подал соперник по чемпионату из Renault.

Французская команда пожаловалась на то, что болид конкурента скопирован с прошлогоднего болида Mercedes. Особенно в Renault акцентировали внимание на абсолютно идентичные с Mercedes тормозные воздухозаборники. По обоим пунктам FIA признала незаконность действий Racing Point.

Как итог – с Racing Point снято 15 очков в Кубке конструкторов нынешнего сезона с сохранением очков с обоих пилотов команды Серхио Переса и Лэнса Стролла. Также команде назначен штраф в размере 400 тысяч евро.

После того, как Renault добилась доказательства вины конкурента по Кубку конструкторов, команда из Франции сместила с пятой строчки Racing Point.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / СБУ и налоговая проводят обыски на объектах “Укрзалізниці”

15.07 / Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ

24.07 / Помпео заявил о крахе системы взаимодействия США и Китая

20.07 / Депутат от КПРФ выступил против сбора денег для Грудинина

18.07 / VOAэкспресс 18 июля 2020

26.06 / В Киеве 115 новых случаев COVID-19

28.07 / Цена на золото выросла до рекордного уровня

06.07 / Суд оштрафовал журналистку Светлану Прокопьеву

20.07 / МИД назвал главную тему встречи Лаврова с иранским коллегой

20.07 / Подозреваемая по делу о хищении 50 млн рублей замглавы Минобрнауки Лукашевич уволена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска