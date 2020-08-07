Отправку модуля «Наука» на Байконур перенесли

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07.08.2020, 13:08, Новости дня

Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука», который в апреле 2021 года собираются запустить к МКС, отправят на космодром Байконур из Москвы 10 августа, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

В Роскосмосе сообщили, что «РЖД подтвердили отправочное окно для вывоза с территории ГКНПЦ (Центр имени Хруничева, предприятие-изготовитель модуля «Наука») особо ценного негабаритного груза (модуля «Наука») на 10 августа 2020 года», передает ТАСС.

В госкорпорации уточнили, что на предприятии идет подготовка сопроводительной документации, «подтверждение соответствия средств транспортировки, а также согласование с РЖД условий перевозки» модуля.

Ранее замгендиректора Центра Хруничева по производству Роман Хохлов сообщал, что модуль отправят на космодром Байконур в ночь на 7 августа.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что рад, что удалось сдвинуть с мертвой точки подготовку к запуску Многофункционального лабораторного модуля «Наука» и к летным испытаниям «Ангары».



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