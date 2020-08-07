 

«Ангару» повышенной грузоподъемности запланировали создать в 2025 году

07.08.2020, 12:48, Новости дня

Ракета-носитель повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В», использующая третью водородную ступень и способная выводить на низкую орбиту 37 тонн груза, будет создана в 2025 году, рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин рассказал, что на данный момент «уже развернуты работы по созданию водородной «Ангары», которую мы планируем создать в 2025 году». Также «появится возможность выводить 37 тонн на низкую орбиту», передает РИА «Новости».

«Ангара» – семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов, в которое входят легкие носители «Ангара-1.2», средние – «Ангара-А3», тяжелые – «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности – «Ангара-А5В».

Ракета будет состоять из трех ступеней. На первой, представленной четырьмя боковыми блоками УРМ-1М (универсальный ракетный модуль), используются двигатели РД-191М. Они крепятся к центральному блоку УРМ-1М второй ступени – также с двигателем РД-191М. На блоке УРМ-3В третьей ступени будут применяться два кислородно-водородных двигателя РД-0150. В качестве разгонных блоков будут использоваться ДМ-УЗ и КВТК-УЗ.

По данным Центра Хруничева, «Ангара-А5В» сможет выводить 37,5 тонны полезного груза на низкую околоземную орбиту и 8 тонн – на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35,7 тысячи километров) с использованием разгонного блока КВТК-УЗ.

Ранее сообщалось, что в РФ нашли возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты.



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